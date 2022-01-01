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AMD Ryzen 3 5425U

AMD Ryzen 3 5425U

Ryzen 3 5425U - десктопный процессор от компании AMD для сокета FP6, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 2700 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4100 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику AMD Radeon Vega 6 (Ryzen 4000), а размер кэша 3-го уровня составляет 8 МБ.

Обратите внимание: тесты Ryzen 3 5425U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности AMD Ryzen 3 5425U в популярных бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
2773
Passmark CPU (многоядерный)
9631

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Ryzen 3 5425U

Общая информация

Производитель AMD
Дата выхода 4 января 2022
Тип Десктопный
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Barcelo
Сокет FP6
Интегрированная графика Radeon Vega 6 (Ryzen 4000)

Производительность

Количество ядер 4
Количество потоков 8
Частота 2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 27x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10-25 Вт
Критическая температура 95°C

iGPU

Интегрированная графика AMD Radeon Vega 6 (Ryzen 4000)
Boost частота GPU 1600 МГц
Шейдерные блоки 384
TMUs 24
ROPs 8
TGP 15 Вт

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 32 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 3 5425U
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 16

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