Ryzen 3 5425U - десктопный процессор от компании AMD для сокета FP6, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 2700 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4100 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику AMD Radeon Vega 6 (Ryzen 4000), а размер кэша 3-го уровня составляет 8 МБ.