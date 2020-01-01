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AMD Ryzen 5 2400G

AMD Ryzen 5 2400G

Ryzen 5 2400G - десктопный процессор от компании AMD для сокета AM4, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 3600 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 3900 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon RX Vega 11, а размер кэша 3-го уровня составляет 4 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности AMD Ryzen 5 2400G в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
389
Cinebench R20 (многоядерный)
1889
Passmark CPU (одноядерный)
2171
Passmark CPU (многоядерный)
8652
Geekbench 5 (одноядерный)
962
Geekbench 5 (многоядерный)
3209

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Ryzen 5 2400G

Общая информация

Производитель AMD
Дата выхода 12 февраля 2018
Цена в момент релиза 169 долларов
Тип Десктопный
Кодовое имя Zen
Сокет AM4
Интегрированная графика Radeon RX Vega 11

Производительность

Количество ядер 4
Количество потоков 8
Частота 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 36x
Кэш 1-го уровня 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.9 млрд
Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт
Критическая температура 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 2400G
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 12

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