AMD Ryzen 5 2600
Ryzen 5 2600 - десктопный процессор от компании AMD для сокета AM4, который имеет 6 ядер и 12 потоков. Его базовая частота – 3400 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 3900 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 16 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
369
Cinebench R20 (многоядерный)
2691
Passmark CPU (одноядерный)
2244
Passmark CPU (многоядерный)
13192
Geekbench 5 (одноядерный)
980
Geekbench 5 (многоядерный)
5439
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|Дата выхода
|11 сентября 2018
|Цена в момент релиза
|199 долларов
|Тип
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen+
|Сокет
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|Количество потоков
|12
|Частота
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|34x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 2600
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
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