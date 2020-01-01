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AMD Ryzen 5 4500U

AMD Ryzen 5 4500U

Ryzen 5 4500U - процессор для ноутбуков от компании AMD для сокета FP6, который имеет 6 ядер и 6 потоков. Его базовая частота – 2300 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4000 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon RX Vega 6, а размер кэша 3-го уровня составляет 8 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности AMD Ryzen 5 4500U в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
444
Cinebench R20 (многоядерный)
1960
Passmark CPU (одноядерный)
2462
Passmark CPU (многоядерный)
11129
Geekbench 5 (одноядерный)
1055
Geekbench 5 (многоядерный)
4322

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Ryzen 5 4500U

Общая информация

Производитель AMD
Дата выхода 6 января 2020
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Zen 2
Сокет FP6
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6

Производительность

Количество ядер 6
Количество потоков 6
Частота 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 23x
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт
Критическая температура 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4X-4266
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 4500U
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 16

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Комментарии

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