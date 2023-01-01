AMD Ryzen 5 7535HS

Ядер: 6

6 L3-кэш: 16МБ (общий)

16МБ (общий) TDP: 35-54 Вт

35-54 Вт Размер транзистора: 6 нанометров

Ryzen 5 7535HS - процессор для ноутбуков от компании AMD для сокета FP7, который имеет 6 ядер и 12 потоков. Его базовая частота – 3300 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4550 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon 660M, а размер кэша 3-го уровня составляет 16 МБ.