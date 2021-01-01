Ryzen 5 Pro 5650U - процессор для ноутбуков от компании AMD для сокета FP6, который имеет 6 ядер и 12 потоков. Его базовая частота – 2300 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4200 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon RX Vega 7, а размер кэша 3-го уровня составляет 16 МБ.