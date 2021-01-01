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AMD Ryzen 5 Pro 5650U

AMD Ryzen 5 Pro 5650U

Ryzen 5 Pro 5650U - процессор для ноутбуков от компании AMD для сокета FP6, который имеет 6 ядер и 12 потоков. Его базовая частота – 2300 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4200 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon RX Vega 7, а размер кэша 3-го уровня составляет 16 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности AMD Ryzen 5 Pro 5650U в популярных бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
2985
Passmark CPU (многоядерный)
16424
Geekbench 5 (одноядерный)
1395
Geekbench 5 (многоядерный)
5881

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Ryzen 5 Pro 5650U

Общая информация

Производитель AMD
Дата выхода 16 марта 2021
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Zen 3
Сокет FP6
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 6
Количество потоков 12
Частота 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 23x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт
Критическая температура 105°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon RX Vega 7
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц
Шейдерные блоки 448
TMUs 28
ROPs 7
TGP 10-45 Вт
iGPU FLOPS
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 32 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 Pro 5650U
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 12

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