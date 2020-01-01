AMD Ryzen 7 3700X
Ryzen 7 3700X - десктопный процессор от компании AMD для сокета AM4, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 3600 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4400 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 32 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
494
Cinebench R20 (многоядерный)
4793
Passmark CPU (одноядерный)
2667
Passmark CPU (многоядерный)
22742
Geekbench 5 (одноядерный)
1280
Geekbench 5 (многоядерный)
8465
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|Дата выхода
|7 июля 2019
|Цена в момент релиза
|329 долларов
|Тип
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 2
|Сокет
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|Количество потоков
|16
|Частота
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|36x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|19.2 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 3700X
|Версия PCI Express
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
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- Core i7 10700F или Ryzen 7 3700X
- Core i7 10700 или Ryzen 7 3700X
- Core i7 10700KF или Ryzen 7 3700X
- Core i9 10900K или Ryzen 7 3700X
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- Ryzen 7 3800XT или Ryzen 7 3700X
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