AMD Ryzen 7 3700X против Ryzen 5 7600
Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 3700X на 3.6 ГГц или Ryzen 5 7600 с 6-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
90
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
57
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
82
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
73
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3700X
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7600
- Появился на 3 года и 7 месяцев позже чем соперник
- На 63% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2088 и 1279 баллов
- На 25.72 ГБ/c (54%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 16% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.4 ГГц)
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1339
Ryzen 5 7600 +38%
1848
Cinebench R23 (многоядерный)
12169
Ryzen 5 7600 +17%
14221
Passmark CPU (одноядерный)
2648
Passmark CPU (многоядерный)
22592
Geekbench 5 (одноядерный)
1270
Ryzen 5 7600 +64%
2083
Geekbench 5 (многоядерный)
8355
Ryzen 5 7600 +31%
10921
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|7 июля 2019
|10 января 2023
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|-
|Zen 4 (Raphael)
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Процессор
|Ядер
|8
|6
|Потоков
|16
|12
|Частота
|3.6 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|5.1 ГГц
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|38x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|32МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Пакет
|Количество транзисторов
|3.8 млрд
|6.57 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|5 нанометров
|Сокет
|AM4
|AM5
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|-
|88 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
|Частота GPU
|-
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|-
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|128
|TMUs
|-
|8
|ROPs
|-
|4
|Вычислительные блоки
|-
|2
|TGP
|-
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR5-5200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|47.68 ГБ/c
|73.4 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 3700X
|Сайт AMD Ryzen 5 7600
|Версия PCI Express
|4.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|28
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