Ryzen 7 3800XT - десктопный процессор от компании AMD для сокета AM4, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 3900 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4700 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 32 МБ.