Ryzen 7 4700U - процессор для ноутбуков от компании AMD для сокета FP6, который имеет 8 ядер и 8 потоков. Его базовая частота – 2000 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4100 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon Vega 7, а размер кэша 3-го уровня составляет 8 МБ.