Что лучше: AMD Ryzen 7 5700U на 1.8 ГГц (c Turbo Core до 4.3) или Ryzen 7 4700U на 2.0 ГГц (c Turbo Core до 4.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.