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AMD Ryzen 7 5700U против Ryzen 7 4700U

AMD Ryzen 7 5700U
AMD Ryzen 7 5700U
VS
AMD Ryzen 7 4700U
AMD Ryzen 7 4700U

Что лучше: AMD Ryzen 7 5700U на 1.8 ГГц (c Turbo Core до 4.3) или Ryzen 7 4700U на 2.0 ГГц (c Turbo Core до 4.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4700U and 5700U
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700U
  • На 70% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1192 и 700 баллов
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.1 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4700U
  • На 40% ниже чем у Ryzen 7 5700U пиковое энергопотребление – 15 vs 25 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 5700U +57%
6339
Ryzen 7 4700U
4037

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 5700U и Ryzen 7 4700U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 6 января 2020 6 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Zen 2 Zen 2
Сокет FP6 FP6
Интегрированная графика Radeon Vega 8 Radeon Vega 7

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 8
Частота 1.8 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 18x 20x
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10-25 Вт 15 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 7 4700U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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