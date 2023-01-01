AMD Ryzen 7 7736U
- Ядер: 8
- L3-кэш: 16МБ (общий)
- TDP: 15-28 Вт
- Размер транзистора: 6 нанометров
Ryzen 7 7736U - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета FP7, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 27000 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4700 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon 680M, а размер кэша 3-го уровня составляет 16 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1553
Cinebench R23 (многоядерный)
12773
Geekbench 5 (одноядерный)
1523
Geekbench 5 (многоядерный)
9219
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|5 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|Кодовое имя
|Zen 3+ (Rembrandt)
|Интегрированная графика
|Radeon 680M
Процессор
|Ядер
|8
|Потоков
|16
|Частота
|27 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|Количество ядер
|8
|Количество потоков
|16
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|27x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|6 нанометров
|Сокет
|FP7
|Энергопотребление (TDP)
|15-28 Вт
|Критическая температура
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon 680M
|Частота GPU
|2000 МГц
|Boost частота GPU
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|TMUs
|48
|ROPs
|32
|Вычислительные блоки
|12
|TGP
|15 Вт
iGPU FLOPS
3.686 терафлопс
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, LPDDR5-6400
|Макс. размер
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|Поддержка ECC
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 7736U
|Версия PCI Express
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20