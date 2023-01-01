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AMD Ryzen 7 7736U

AMD Ryzen 7 7736U
  • Ядер: 8
  • L3-кэш: 16МБ (общий)
  • TDP: 15-28 Вт
  • Размер транзистора: 6 нанометров
Ryzen 7 7736U - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета FP7, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 27000 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4700 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon 680M, а размер кэша 3-го уровня составляет 16 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности AMD Ryzen 7 7736U в популярных бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1553
Cinebench R23 (многоядерный)
12773
Geekbench 5 (одноядерный)
1523
Geekbench 5 (многоядерный)
9219
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Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Ryzen 7 7736U

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 5 января 2023
Тип Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Zen 3+ (Rembrandt)
Интегрированная графика Radeon 680M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8
Потоков 16
Частота 27 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц
Общее
Количество ядер 8
Количество потоков 16
Частота шины 100 МГц
Множитель 27x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Пакет

Техпроцесс 6 нанометров
Сокет FP7
Энергопотребление (TDP) 15-28 Вт
Критическая температура 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon 680M
Частота GPU 2000 МГц
Boost частота GPU 2200 МГц
Шейдерные блоки 768
TMUs 48
ROPs 32
Вычислительные блоки 12
TGP 15 Вт
iGPU FLOPS
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 7736U
Версия PCI Express 4.0
Макс. PCI Express линий 20

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