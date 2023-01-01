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Intel Core i7 1355U против AMD Ryzen 7 7736U

Intel Core i7 1355U
VS
AMD Ryzen 7 7736U
Intel Core i7 1355U
AMD Ryzen 7 7736U

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i7 1355U на 1.7 ГГц или AMD Ryzen 7 7736U с 8-ядрами на 27 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i7 1355U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7736U and 1355U
Причины выбрать Intel Core i7 1355U
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.7 ГГц)
  • На 13% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1711 и 1511 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7736U
  • Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1355U +14%
1743
Ryzen 7 7736U
1535
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1355U
8715
Ryzen 7 7736U +46%
12766
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1355U +13%
1702
Ryzen 7 7736U
1511
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1355U и AMD Ryzen 7 7736U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 5 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Zen 3+ (Rembrandt)
Номер модели i7-1355U -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Radeon 680M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 2 8
Потоков 4 16
Частота 1.7 ГГц 27 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.7 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 1.2 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.7 ГГц -
Общее
Количество ядер 10 8
Количество потоков 12 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 17x 27x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 6 нанометров
Сокет BGA-1744 FP7
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт 15-28 Вт
Макс. TDP (Boost) 55 Вт -
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Radeon 680M
Частота GPU 300 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 768 768
TMUs 48 48
ROPs 24 32
Вычислительные блоки 96 12
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1355U
1.69 терафлопс
Ryzen 7 7736U
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-6400, LPDDR5x-6400, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1355U Сайт AMD Ryzen 7 7736U
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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