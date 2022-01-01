Ryzen 7 7800X - десктопный процессор от компании AMD для сокета AM5, который имеет 10 ядер и 20 потоков. Его базовая частота – 4500 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 5400 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику AMD Radeon Graphics, а размер кэша 3-го уровня составляет 40 МБ.