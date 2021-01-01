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AMD Ryzen 7 PRO 5850U

AMD Ryzen 7 PRO 5850U

Ryzen 7 PRO 5850U - десктопный процессор от компании AMD для сокета FP6, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 1900 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4400 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon RX Vega 8, а размер кэша 3-го уровня составляет 16 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности AMD Ryzen 7 PRO 5850U в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
545
Cinebench R20 (многоядерный)
4349
Geekbench 5 (одноядерный)
1440
Geekbench 5 (многоядерный)
8162

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Ryzen 7 PRO 5850U

Общая информация

Производитель AMD
Дата выхода 16 марта 2021
Тип Десктопный
Кодовое имя Zen 3
Сокет FP6
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 8
Количество потоков 16
Частота 1.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 19x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт
Критическая температура 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4X-4266
Макс. размер 32 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 12

Конкуренты

1. Core i7 1068NG7 и Ryzen 7 PRO 5850U
2. Core i9 10885H и Ryzen 7 PRO 5850U
3. Core i7 1160G7 и Ryzen 7 PRO 5850U
4. Ryzen 7 5800H и Ryzen 7 PRO 5850U
5. Ryzen 9 5900HS и Ryzen 7 PRO 5850U
6. Ryzen 9 5900H и Ryzen 7 PRO 5850U
7. Ryzen 5 5600U и Ryzen 7 PRO 5850U
8. Ryzen 9 5980HX и Ryzen 7 PRO 5850U
9. Ryzen 5 5600HS и Ryzen 7 PRO 5850U
10. Ryzen 9 5980HS и Ryzen 7 PRO 5850U
11. Ryzen 7 5800HS и Ryzen 7 PRO 5850U

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