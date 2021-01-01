Ryzen 7 PRO 5850U - десктопный процессор от компании AMD для сокета FP6, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 1900 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4400 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon RX Vega 8, а размер кэша 3-го уровня составляет 16 МБ.