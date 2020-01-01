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AMD Ryzen 9 3900XT

AMD Ryzen 9 3900XT

Ryzen 9 3900XT - десктопный процессор от компании AMD для сокета AM4, который имеет 12 ядер и 24 потока. Его базовая частота – 3800 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4700 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 64 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности AMD Ryzen 9 3900XT в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
523
Cinebench R20 (многоядерный)
7379
Passmark CPU (одноядерный)
2787
Passmark CPU (многоядерный)
32667
Geekbench 5 (одноядерный)
1314
Geekbench 5 (многоядерный)
12392

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Ryzen 9 3900XT

Общая информация

Производитель AMD
Дата выхода 7 июля 2020
Цена в момент релиза 499 долларов
Тип Десктопный
Кодовое имя Zen 2
Сокет AM4
Интегрированная графика Нет

Производительность

Количество ядер 12
Количество потоков 24
Частота 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 38x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 19.2 млрд
Техпроцесс 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 105 Вт
Критическая температура 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 3900XT
Версия PCI Express 4.0
Макс. PCI Express линий 20

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