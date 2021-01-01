AMD Ryzen 9 5900
Ryzen 9 5900 - десктопный процессор от компании AMD для сокета AM4, который имеет 12 ядер и 24 потока. Его базовая частота – 3000 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4700 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 32 МБ.
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
3578
Passmark CPU (многоядерный)
38817
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|Дата выхода
|12 января 2021
|Тип
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 3
|Сокет
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|12
|Количество потоков
|24
|Частота
|3.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|30x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|Поддержка ECC
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 9 5900
|Версия PCI Express
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20