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AMD Ryzen 9 5900HS

AMD Ryzen 9 5900HS

Ryzen 9 5900HS - процессор для ноутбуков от компании AMD для сокета FP6, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 3100 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4500 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon RX Vega 8, а размер кэша 3-го уровня составляет 8 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности AMD Ryzen 9 5900HS в популярных бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1525
Geekbench 5 (многоядерный)
7581

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Ryzen 9 5900HS

Общая информация

Производитель AMD
Дата выхода 1 января 2021
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Zen 3
Сокет FP6
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 8
Количество потоков 16
Частота 3.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 31x
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт
Критическая температура 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 32 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 16

Конкуренты

1. AMD Ryzen 9 4900HS против AMD Ryzen 9 5900HS

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