AMD Ryzen 9 5900HS
Ryzen 9 5900HS - процессор для ноутбуков от компании AMD для сокета FP6, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 3100 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4500 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon RX Vega 8, а размер кэша 3-го уровня составляет 8 МБ.
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1525
Geekbench 5 (многоядерный)
7581
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|Дата выхода
|1 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Zen 3
|Сокет
|FP6
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|8
|Количество потоков
|16
|Частота
|3.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|31x
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|Критическая температура
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16