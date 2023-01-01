AMD Ryzen 9 7945HX

Ядер: 16

16 L3-кэш: 64МБ (общий)

64МБ (общий) TDP: 55-75 Вт

55-75 Вт Размер транзистора: 5 нанометров

Ryzen 9 7945HX - процессор для ноутбуков от компании AMD для сокета FL1, который имеет 16 ядер и 32 потока. Его базовая частота – 2500 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 5400 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon 610M, а размер кэша 3-го уровня составляет 64 МБ.