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AMD Ryzen 9 7945HX

AMD Ryzen 9 7945HX
  • Ядер: 16
  • L3-кэш: 64МБ (общий)
  • TDP: 55-75 Вт
  • Размер транзистора: 5 нанометров
Ryzen 9 7945HX - процессор для ноутбуков от компании AMD для сокета FL1, который имеет 16 ядер и 32 потока. Его базовая частота – 2500 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 5400 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon 610M, а размер кэша 3-го уровня составляет 64 МБ.
Обратите внимание: тесты Ryzen 9 7945HX были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности AMD Ryzen 9 7945HX в популярных бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1859
Cinebench R23 (многоядерный)
25082
Geekbench 5 (одноядерный)
1873
Geekbench 5 (многоядерный)
17110
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Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Ryzen 9 7945HX

Общая информация

Производитель AMD
Дата выхода 4 января 2023
Тип Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Zen 4 (Dragon Range)
Интегрированная графика Radeon 610M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 16
Потоков 32
Частота 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.4 ГГц
Общее
Количество ядер 16
Количество потоков 32
Частота шины 100 МГц
Множитель 25x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Да

Пакет

Техпроцесс 5 нанометров
Сокет FL1
Энергопотребление (TDP) 55-75 Вт
Критическая температура 100°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon 610M
Частота GPU 1500 МГц
Boost частота GPU 2200 МГц
Шейдерные блоки 128
TMUs 8
ROPs 4
Вычислительные блоки 2
TGP 15 Вт
iGPU FLOPS
0.49 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 7945HX
Версия PCI Express 5.0
Макс. PCI Express линий 28

Конкуренты

1. Ryzen 9 7945HX или Ryzen 9 6980HX
2. Ryzen 9 7945HX или Ryzen 9 6900HX
3. Ryzen 9 7945HX или Core i9 13980HX
4. Ryzen 9 7945HX или Core i9 13900HX
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