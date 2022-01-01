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Apple M2 Max

Apple M2 Max

M2 Max - процессор для ноутбуков от компании Apple для сокета Apple M-Socket, который имеет 12 ядер и 12 потоков. Его базовая частота – 2400 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 3500 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Apple M2 Max GPU.

Обратите внимание: тесты Apple M2 Max были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Apple M2 Max в популярных бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1600
Cinebench R23 (многоядерный)
15520
Geekbench 5 (одноядерный)
1985
Geekbench 5 (многоядерный)
14840

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора M2 Max

Общая информация

Производитель Apple
Дата выхода 1 июня 2023
Тип Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8
Сокет Apple M-Socket
Интегрированная графика Apple M2 Max GPU

Производительность

Количество ядер 12
Количество потоков 12
Частота 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 30 Вт

iGPU

Интегрированная графика Apple M2 Max GPU
Boost частота GPU 1398 МГц

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400
Макс. размер 96 ГБ
Количество каналов 8
Макс. пропускная способность 409.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Конкуренты

1. Intel Core i9 9980HK или Apple M2 Max
2. Apple M1 Max или Apple M2 Max
3. Apple M1 Pro или Apple M2 Max
4. AMD Ryzen 9 6900HX или Apple M2 Max
5. AMD Ryzen 9 6900HS или Apple M2 Max
6. Intel Core i9 12900H или Apple M2 Max
7. Apple M1 Ultra или Apple M2 Max
8. Intel Core i9 13900K или Apple M2 Max
9. AMD Ryzen 7 7800X или Apple M2 Max
10. Apple M2 Pro или Apple M2 Max

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