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Intel Core i3 10105F

Intel Core i3 10105F

Core i3 10105F - десктопный процессор от компании Intel для сокета BGA-1200, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 3700 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4400 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 6 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i3 10105F в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
459
Cinebench R20 (многоядерный)
2381
Passmark CPU (одноядерный)
2693
Passmark CPU (многоядерный)
9060
Geekbench 5 (одноядерный)
1137
Geekbench 5 (многоядерный)
4011

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i3 10105F

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 15 февраля 2021
Цена в момент релиза 97 долларов
Тип Десктопный
Кодовое имя Comet Lake
Номер модели i3-10105F
Сокет BGA-1200
Интегрированная графика Нет

Производительность

Количество ядер 4
Количество потоков 8
Частота 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 37x
Скорость шины 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 10105F
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 16

Конкуренты

1. Ryzen 5 3600 и Core i3 10105F
2. Core i3 10100 и Core i3 10105F
3. Ryzen 3 3300X и Core i3 10105F
4. Ryzen 3 3100 и Core i3 10105F
5. Core i5 10400F и Core i3 10105F
6. Core i3 10100F и Core i3 10105F
7. Core i5 11400F и Core i3 10105F

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