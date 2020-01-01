Intel Core i3 10110U
Core i3 10110U - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1528, который имеет 2 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 2100 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4100 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 620, а размер кэша 3-го уровня составляет 4 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
395
Cinebench R20 (многоядерный)
750
Passmark CPU (одноядерный)
2333
Passmark CPU (многоядерный)
4022
Geekbench 5 (одноядерный)
867
Geekbench 5 (многоядерный)
1725
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|21 августа 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Номер модели
|i3-10110U
|Сокет
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|2
|Количество потоков
|4
|Частота
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|Множитель
|21x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|41.66 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 10110U
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2