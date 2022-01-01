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Intel Core i3 1215U против i3 10110U

Intel Core i3 1215U
VS
Intel Core i3 10110U
Intel Core i3 1215U
Intel Core i3 10110U

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i3 1215U на 1.2 ГГц или i3 10110U с 2-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10110U and 1215U
Причины выбрать Intel Core i3 1215U
  • Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • На 56% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1521 и 973 балла
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.1 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 1215U +130%
5479
Core i3 10110U
2386
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 1215U +56%
3511
Core i3 10110U
2253
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 1215U +186%
11445
Core i3 10110U
4003
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1215U +136%
4616
Core i3 10110U
1955
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 1215U и i3 10110U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 февраля 2022 21 августа 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-U Comet Lake
Номер модели i3-1215U i3-10110U
Сокет BGA-1744 BGA-1528
Интегрированная графика UHD Graphics (64EU) UHD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 6 2
Количество потоков 8 4
Частота 1.2 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.1 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 12x 21x
Скорость шины - 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 10МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) Intel UHD Graphics 620
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1000 МГц
Шейдерные блоки 512 192
TMUs 32 24
ROPs 16 3
Вычислительные блоки 64 24
TGP 45 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i3 1215U
1.43 терафлопс
Core i3 10110U
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-2666, LPDDR3-2133
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 41.66 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1215U Сайт Intel Core i3 10110U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16
Расширенные инструкции - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Конкуренты

1. AMD Ryzen 5 5500U или Intel Core i3 1215U
2. AMD Ryzen 3 5300U или Intel Core i3 1215U
3. Intel Core i5 1235U или i3 1215U
4. Intel Core i5 1245U или i3 1215U
5. AMD Ryzen 3 5425U или Intel Core i3 1215U
6. AMD Ryzen 5 3500U или Intel Core i3 10110U
7. Intel Core i3 1005G1 или i3 10110U
8. Intel Pentium Silver N6000 или Core i3 10110U
9. AMD Ryzen 3 3250U или Intel Core i3 10110U

Комментарии

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