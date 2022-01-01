Intel Core i3 1215U против i3 10110U
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i3 1215U на 1.2 ГГц или i3 10110U с 2-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 1215U
- Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- На 56% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1521 и 973 балла
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.1 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
н/д
1041
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 1215U +130%
5479
2386
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 1215U +56%
3511
2253
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 1215U +186%
11445
4003
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 1215U +57%
1531
974
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1215U +136%
4616
1955
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 февраля 2022
|21 августа 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-U
|Comet Lake
|Номер модели
|i3-1215U
|i3-10110U
|Сокет
|BGA-1744
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (64EU)
|UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|6
|2
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|1.2 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|12x
|21x
|Скорость шины
|-
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|10МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|12-15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (64EU)
|Intel UHD Graphics 620
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1000 МГц
|Шейдерные блоки
|512
|192
|TMUs
|32
|24
|ROPs
|16
|3
|Вычислительные блоки
|64
|24
|TGP
|45 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|4096x2304 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|41.66 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 1215U
|Сайт Intel Core i3 10110U
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
|Расширенные инструкции
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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