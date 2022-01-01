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Intel Core i3 1220P

Intel Core i3 1220P

Core i3 1220P - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1744, который имеет 10 ядер и 12 потоков. Его базовая частота – 1500 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4400 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics (64EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 12 МБ.

Обратите внимание: тесты i3 1220P были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i3 1220P в популярных бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
3441
Passmark CPU (многоядерный)
18271

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i3 1220P

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 23 февраля 2022
Тип Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Alder Lake-P
Номер модели i3-1220P
Сокет BGA-1744
Интегрированная графика UHD Graphics (64EU)

Производительность

Количество ядер 10
Количество потоков 12
Частота 1.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 15x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 20-28 Вт
Критическая температура 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU)
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
Шейдерные блоки 512
TMUs 32
ROPs 16
Вычислительные блоки 64
TGP 45 Вт
iGPU FLOPS
1.43 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1220P
Версия PCI Express 4.0
Макс. PCI Express линий 20

Комментарии

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