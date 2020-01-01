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Intel Core i5 10500T

Intel Core i5 10500T

Core i5 10500T - десктопный процессор от компании Intel для сокета BGA-1200, который имеет 6 ядер и 12 потоков. Его базовая частота – 2300 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 3800 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD 630, а размер кэша 3-го уровня составляет 12 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i5 10500T в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
390
Cinebench R20 (многоядерный)
2784
Passmark CPU (одноядерный)
2373
Passmark CPU (многоядерный)
10646
Geekbench 5 (одноядерный)
941
Geekbench 5 (многоядерный)
4659

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i5 10500T

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 1 мая 2020
Цена в момент релиза 192 долларов
Тип Десктопный
Кодовое имя Comet Lake
Номер модели i5-10500T
Сокет BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD 630

Производительность

Количество ядер 6
Количество потоков 12
Частота 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.8 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 23x
Скорость шины 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 36 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 10500T
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 16

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