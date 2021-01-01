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Intel Core i5 11300H

Intel Core i5 11300H

Intel Core i5 11300H - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1449, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 2600 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4400 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel Iris Xe Graphics 80, а размер кэша 3-го уровня составляет 8 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i5 11300H в популярных бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1479
Geekbench 5 (многоядерный)
4031

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Intel Core i5 11300H

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 12 января 2021
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake H35
Номер модели i5-11300H
Сокет BGA-1449
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80

Производительность

Количество ядер 4
Количество потоков 8
Частота 2.6-3.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 26x
Скорость шины 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28-35 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11300H
Версия PCI Express 4.0

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