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Intel Core i5 11320H

Intel Core i5 11320H

Core i5 11320H - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1449, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 2500 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4500 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Iris Xe Graphics G7 96EU, а размер кэша 3-го уровня составляет 8 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i5 11320H в популярных бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1518
Geekbench 5 (многоядерный)
5267

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i5 11320H

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 21 июня 2021
Тип Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Tiger Lake
Номер модели i7-11320H
Сокет BGA-1449
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU

Производительность

Количество ядер 4
Количество потоков 8
Частота 2.5-3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 25-32x
Скорость шины 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28-35 Вт
Критическая температура 100°C

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100-1400 МГц
Шейдерные блоки 768
TMUs 48
ROPs 24
Вычислительные блоки 96
TGP 15 Вт
iGPU FLOPS
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11320H
Версия PCI Express 4.0
Макс. PCI Express линий 4

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