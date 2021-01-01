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Intel Core i5 11400H

Intel Core i5 11400H

Core i5 11400H - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1449, который имеет 6 ядер и 12 потоков. Его базовая частота – 2200 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4500 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 750, а размер кэша 3-го уровня составляет 12 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i5 11400H в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (многоядерный)
3773
Geekbench 5 (одноядерный)
1391
Geekbench 5 (многоядерный)
5027

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i5 11400H

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 11 мая 2021
Цена в момент релиза 250 долларов
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake
Номер модели i5-11400H
Сокет BGA-1449
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750

Производительность

Количество ядер 6
Количество потоков 12
Частота 2.2-2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 22x
Скорость шины 8 ГТ/c
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11400H
Версия PCI Express 4.0
Макс. PCI Express линий 20

Конкуренты

1. Intel Core i5 11400H или Intel Core i7 10750H
2. Intel Core i5 11400H или AMD Ryzen 5 5600H
3. Intel Core i5 11400H или AMD Ryzen 7 5800HS
4. Intel Core i5 11400H или Intel Core i5 1140G7
5. Intel Core i5 11400H или Intel Core i7 11800H

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