Intel Core i5 11400H против i5 11260H
Что лучше: Intel Core i5 11400H на 2.2-2.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.5) или i5 11260H на 2.1-2.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 11400H
- На 12% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1387 и 1243 балла
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (многоядерный)
3776
Core i5 11260H +2%
3865
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11400H +11%
1390
1257
Geekbench 5 (многоядерный)
4939
Core i5 11260H +21%
5971
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|11 мая 2021
|11 мая 2021
|Цена в момент релиза
|250 долларов
|250 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake
|Tiger Lake
|Номер модели
|i5-11400H
|i5-11260H
|Сокет
|BGA-1449
|BGA-1449
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Intel UHD Graphics 750
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|2.2-2.7 ГГц
|2.1-2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|22x
|21x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|35-45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|51.2 ГБ/c
|51.2 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 11400H
|Сайт Intel Core i5 11260H
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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