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Intel Core i5 11400H против i5 11260H

Intel Core i5 11400H
VS
Intel Core i5 11260H
Intel Core i5 11400H
Intel Core i5 11260H

Что лучше: Intel Core i5 11400H на 2.2-2.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.5) или i5 11260H на 2.1-2.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11260H and 11400H
Причины выбрать Intel Core i5 11400H
  • На 12% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1387 и 1243 балла
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11400H и i5 11260H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 мая 2021 11 мая 2021
Цена в момент релиза 250 долларов 250 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake Tiger Lake
Номер модели i5-11400H i5-11260H
Сокет BGA-1449 BGA-1449
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 750

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 2.2-2.7 ГГц 2.1-2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 22x 21x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c 51.2 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11400H Сайт Intel Core i5 11260H
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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