Core i5 1145G7 - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1598, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 1100 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4400 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel Iris Xe Graphics G7 80, а размер кэша 3-го уровня составляет 8 МБ.