Core i5 11500H - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1787, который имеет 6 ядер и 12 потоков. Его базовая частота – 2400 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4600 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 750, а размер кэша 3-го уровня составляет 12 МБ.