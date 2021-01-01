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Intel Core i5 11600K

Intel Core i5 11600K

Core i5 11600K - десктопный процессор от компании Intel для сокета BGA-1200, который имеет 6 ядер и 12 потоков. Его базовая частота – 3900 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4900 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel Iris Xe Graphics 32, а размер кэша 3-го уровня составляет 12 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i5 11600K в популярных бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1585
Geekbench 5 (многоядерный)
6342

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i5 11600K

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 1 января 2021
Тип Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake
Номер модели i5-11600K
Сокет BGA-1200
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 32

Производительность

Количество ядер 6
Количество потоков 12
Частота 3.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 39x
Скорость шины 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 48КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Нет

Другое

Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 16

Конкуренты

1. Intel Core i5 11600K и i7 10700K
2. Intel Core i5 11600K и i5 10600K
3. Intel Core i5 11600K и i5 10600
4. Intel Core i5 11600K и AMD Ryzen 5 5600X

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