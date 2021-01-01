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Intel Core i5 11600KF

Intel Core i5 11600KF

Core i5 11600KF - десктопный процессор от компании Intel для сокета BGA-1200, который имеет 6 ядер и 12 потоков. Его базовая частота – 3900 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4900 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 12 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i5 11600KF в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
593
Cinebench R20 (многоядерный)
4284
Geekbench 5 (одноядерный)
1626
Geekbench 5 (многоядерный)
7556

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i5 11600KF

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 16 марта 2021
Тип Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake
Номер модели i5-11600KF
Сокет BGA-1200
Интегрированная графика Нет

Производительность

Количество ядер 6
Количество потоков 12
Частота 3.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 39x
Скорость шины 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11600KF
Версия PCI Express 4.0
Макс. PCI Express линий 20

Конкуренты

1. Core i5 10600KF vs Core i5 11600KF
2. Ryzen 5 5600X vs Core i5 11600KF

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