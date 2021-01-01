Intel Core i5 11600KF
Core i5 11600KF - десктопный процессор от компании Intel для сокета BGA-1200, который имеет 6 ядер и 12 потоков. Его базовая частота – 3900 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4900 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 12 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
593
Cinebench R20 (многоядерный)
4284
Geekbench 5 (одноядерный)
1626
Geekbench 5 (многоядерный)
7556
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|16 марта 2021
|Тип
|Десктопный
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Номер модели
|i5-11600KF
|Сокет
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|Количество потоков
|12
|Частота
|3.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|39x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 11600KF
|Версия PCI Express
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20