Core i5 11600KF - десктопный процессор от компании Intel для сокета BGA-1200, который имеет 6 ядер и 12 потоков. Его базовая частота – 3900 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4900 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 12 МБ.