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Intel Core i5 1240P

Intel Core i5 1240P

Core i5 1240P - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1744, который имеет 12 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 1700 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4400 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 12 МБ.

Обратите внимание: тесты i5 1240P были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i5 1240P в популярных бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
3633
Passmark CPU (многоядерный)
21483
Geekbench 5 (одноядерный)
1572
Geekbench 5 (многоядерный)
8009

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i5 1240P

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 23 февраля 2022
Тип Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Alder Lake-P
Номер модели i5-1250P
Сокет BGA-1744
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 (80EU)

Производительность

Количество ядер 12
Количество потоков 16
Частота 1.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 17x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28-64 Вт
Критическая температура 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц
Шейдерные блоки 640
TMUs 40
ROPs 20
Вычислительные блоки 80
TGP 15 Вт
iGPU FLOPS
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1240P
Версия PCI Express 4.0
Макс. PCI Express линий 20

Конкуренты

1. Intel Core i5 1135G7 против Intel Core i5 1240P
2. Intel Core i5 1250P против Intel Core i5 1240P

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