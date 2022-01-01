Intel Core i5 12500H против i5 1240P
Что лучше: Intel Core i5 12500H на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.5) или i5 1240P на 1.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 12500H
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1240P
- На 38% ниже чем у Core i5 12500H пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1722
Cinebench R23 (многоядерный)
14751
Passmark CPU (одноядерный)
3404
Passmark CPU (многоядерный)
19101
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12500H +6%
1670
1570
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12500H +46%
10513
7188
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 января 2022
|23 февраля 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-H
|Alder Lake-P
|Номер модели
|i5-12500H
|i5-1240P
|Сокет
|BGA-1744
|BGA-1744
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 (80EU)
|Iris Xe Graphics (80EU)
Производительность
|Количество ядер
|12
|12
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|2.5 ГГц
|1.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|17x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|28 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1300 МГц
|1300 МГц
|Шейдерные блоки
|640
|640
|TMUs
|40
|40
|ROPs
|20
|20
|Вычислительные блоки
|80
|80
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|-
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 12500H
|Сайт Intel Core i5 1240P
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|20
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