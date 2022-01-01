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Intel Core i5 12450H

Intel Core i5 12450H

Core i5 12450H - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1744, который имеет 8 ядер и 12 потоков. Его базовая частота – 3300 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4400 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel Iris Xe Graphics (48EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 12 МБ.

Обратите внимание: тесты i5 12450H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i5 12450H в популярных бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
3621
Passmark CPU (многоядерный)
19662
Geekbench 5 (одноядерный)
1611
Geekbench 5 (многоядерный)
8111

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i5 12450H

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 4 января 2022
Тип Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H
Номер модели i5-12450H
Сокет BGA-1744
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (48EU)

Производительность

Количество ядер 8
Количество потоков 12
Частота 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 33x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт
Критическая температура 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (48EU)
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц
Шейдерные блоки 384
TMUs 24
ROPs 12
Вычислительные блоки 48
TGP 15 Вт
iGPU FLOPS
0.84 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12450H
Версия PCI Express 4.0
Макс. PCI Express линий 28

Конкуренты

1. Intel Core i5 12450H против AMD Ryzen 5 5600H
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7. Intel Core i5 12450H против AMD Ryzen 7 6800H
8. Intel Core i5 12450H против AMD Ryzen 5 6600H

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