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Intel Core i5 12600

Intel Core i5 12600

Core i5 12600 - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1700, который имеет 6 ядер и 12 потоков. Его базовая частота – 3300 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4800 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 770, а размер кэша 3-го уровня составляет 18 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i5 12600 в популярных бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1856
Cinebench R23 (многоядерный)
13459
Passmark CPU (одноядерный)
3793
Passmark CPU (многоядерный)
20895
Geekbench 5 (одноядерный)
1797
Geekbench 5 (многоядерный)
9144

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i5 12600

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 4 января 2022
Тип Десктопный
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S
Номер модели i5-12600
Сокет LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 6
Количество потоков 12
Частота 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 33x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт
Критическая температура 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц
Шейдерные блоки 256
TMUs 16
ROPs 8
Вычислительные блоки 32
TGP 15 Вт
iGPU FLOPS
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12600
Версия PCI Express 5.0
Макс. PCI Express линий 20

Конкуренты

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