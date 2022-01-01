Intel Core i5 13400
Core i5 13400 - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1700, который имеет 10 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 2500 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4600 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 770, а размер кэша 3-го уровня составляет 20 МБ.
Обратите внимание: тесты i5 13400 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1786
Cinebench R23 (многоядерный)
16205
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|1 января 2023
|Тип
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake-S
|Номер модели
|i5-13400
|Сокет
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
Производительность
|Количество ядер
|10
|Количество потоков
|16
|Частота
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|25x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|Частота GPU
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|TMUs
|16
|ROPs
|8
|Вычислительные блоки
|32
|TGP
|15 Вт
iGPU FLOPS
0.78 терафлопс
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Версия PCI Express
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20