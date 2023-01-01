Intel Core i5 13500H

Ядер: 12

12 L3-кэш: 18МБ (общий)

18МБ (общий) TDP: 35-45 Вт

35-45 Вт Размер транзистора: 10 нанометров

Core i5 13500H - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1744, который имеет 12 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 2600 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4700 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel Iris Xe Graphics (80EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 18 МБ.