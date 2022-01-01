Intel Core i5 13600KF
Core i5 13600KF - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1700, который имеет 14 ядер и 20 потоков. Его базовая частота – 3500 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 5100 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 24 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1967
Cinebench R23 (многоядерный)
24209
Geekbench 5 (одноядерный)
1965
Geekbench 5 (многоядерный)
14320
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|27 сентября 2022
|Тип
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake-S
|Номер модели
|i5-13600KF
|Сокет
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|14
|Количество потоков
|20
|Частота
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|35x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 13600KF
|Версия PCI Express
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20