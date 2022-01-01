Core i5 13600KF - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1700, который имеет 14 ядер и 20 потоков. Его базовая частота – 3500 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 5100 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 24 МБ.