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Intel Core i5 13600KF

Intel Core i5 13600KF

Core i5 13600KF - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1700, который имеет 14 ядер и 20 потоков. Его базовая частота – 3500 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 5100 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 24 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i5 13600KF в популярных бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1967
Cinebench R23 (многоядерный)
24209
Geekbench 5 (одноядерный)
1965
Geekbench 5 (многоядерный)
14320

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i5 13600KF

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 27 сентября 2022
Тип Десктопный
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Raptor Lake-S
Номер модели i5-13600KF
Сокет LGA-1700
Интегрированная графика Нет

Производительность

Количество ядер 14
Количество потоков 20
Частота 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 35x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 13600KF
Версия PCI Express 5.0
Макс. PCI Express линий 20

Конкуренты

1. Intel Core i5 13600KF против AMD Ryzen 5 5600X
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3. Intel Core i5 13600KF против i5 12600K
4. Intel Core i5 13600KF против i5 12600KF
5. Intel Core i5 13600KF против i5 13600K

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