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Intel Core i5 7200U

Intel Core i5 7200U

Core i5 7200U - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1356, который имеет 2 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 2500 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 3100 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel HD Graphics 620, а размер кэша 3-го уровня составляет 3 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i5 7200U в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
308
Cinebench R20 (многоядерный)
648
Passmark CPU (одноядерный)
1782
Passmark CPU (многоядерный)
3365
Geekbench 5 (одноядерный)
779
Geekbench 5 (многоядерный)
1746

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i5 7200U

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 30 августа 2016
Цена в момент релиза 281 долларов
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Kaby Lake
Номер модели i5-7200U
Сокет BGA-1356
Интегрированная графика Intel HD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 2
Количество потоков 4
Частота 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.1 ГГц
Частота шины 100 МГц
Скорость шины 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 3МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
Макс. размер 32 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 7200U
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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