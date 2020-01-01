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Intel Core i5 7500

Intel Core i5 7500

Core i5 7500 - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1151, который имеет 4 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 3400 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 3800 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel HD Graphics 630, а размер кэша 3-го уровня составляет 6 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i5 7500 в популярных бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
2280
Passmark CPU (многоядерный)
6122
Geekbench 5 (одноядерный)
922
Geekbench 5 (многоядерный)
3207

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i5 7500

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 3 января 2017
Цена в момент релиза 202 долларов
Тип Десктопный
Кодовое имя Kaby Lake
Номер модели i5-7500
Сокет LGA-1151
Интегрированная графика Intel HD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4
Количество потоков 4
Частота 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.8 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 34x
Скорость шины 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, DDR3L-1600
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 7500
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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