Intel Core i5 8250U
Core i5 8250U - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1356, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 1600 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 3400 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 620, а размер кэша 3-го уровня составляет 6 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
347
Cinebench R20 (многоядерный)
1202
Passmark CPU (одноядерный)
1949
Passmark CPU (многоядерный)
6014
Geekbench 5 (одноядерный)
815
Geekbench 5 (многоядерный)
2583
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|21 августа 2017
|Цена в момент релиза
|297 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Kaby Lake R
|Номер модели
|i5-8250U
|Сокет
|BGA-1356
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|4
|Количество потоков
|8
|Частота
|1.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|16x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 8250U
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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