Intel Core i5 8300H
Core i5 8300H - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1440, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 2300 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4000 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 630, а размер кэша 3-го уровня составляет 8 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
398
Cinebench R20 (многоядерный)
1677
Passmark CPU (одноядерный)
2320
Passmark CPU (многоядерный)
7456
Geekbench 5 (одноядерный)
941
Geekbench 5 (многоядерный)
3390
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|3 апреля 2018
|Тип
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Номер модели
|i5-8300H
|Сокет
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|Количество потоков
|8
|Частота
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|23x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|41.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 8300H
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
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