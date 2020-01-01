Intel Core i5 9300H
Core i5 9300H - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1440, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 2400 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4100 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 630, а размер кэша 3-го уровня составляет 8 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
410
Cinebench R20 (многоядерный)
1789
Passmark CPU (одноядерный)
2407
Passmark CPU (многоядерный)
7875
Geekbench 5 (одноядерный)
1028
Geekbench 5 (многоядерный)
3197
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Номер модели
|i5-9300H
|Сокет
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|Количество потоков
|8
|Частота
|2.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|41.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 9300H
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
Конкуренты
- AMD Ryzen 7 3750H или Intel Core i5 9300H
- AMD Ryzen 7 4800H или Intel Core i5 9300H
- Intel Core i5 10210U или Intel Core i5 9300H
- AMD Ryzen 5 4600H или Intel Core i5 9300H
- AMD Ryzen 5 3550H или Intel Core i5 9300H
- Intel Core i7 10750H или Intel Core i5 9300H
- Intel Core i7 1065G7 или Intel Core i5 9300H
- Intel Core i5 10300H или Intel Core i5 9300H
- Intel Core i5 1035G4 или Intel Core i5 9300H
- Intel Core i5 1035G1 или Intel Core i5 9300H
- Intel Core i7 1165G7 или Intel Core i5 9300H
- Intel Core i5 1135G7 или Intel Core i5 9300H