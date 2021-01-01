Что лучше: Intel Core i5 9300H на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.1) или Intel Core i5 11300H на 2.6-3.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.