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Intel Core i5 9400F

Intel Core i5 9400F

Core i5 9400F - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1151, который имеет 6 ядер и 6 потоков. Его базовая частота – 2900 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4100 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 9 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i5 9400F в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
410
Cinebench R20 (многоядерный)
2346
Passmark CPU (одноядерный)
2450
Passmark CPU (многоядерный)
9470
Geekbench 5 (одноядерный)
1070
Geekbench 5 (многоядерный)
4317

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i5 9400F

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 7 января 2019
Цена в момент релиза 189 долларов
Тип Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake
Номер модели i5-9400F
Сокет LGA-1151
Интегрированная графика Нет

Производительность

Количество ядер 6
Количество потоков 6
Частота 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 29x
Скорость шины 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 9400F
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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