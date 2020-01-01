Core i7 1065G7 - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1526, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 1300 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 3900 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel Iris Plus Graphics G7, а размер кэша 3-го уровня составляет 8 МБ.