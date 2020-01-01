Core i7 1068NG7 - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA1344, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 2300 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4100 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel Iris Plus Graphics 940, а размер кэша 3-го уровня составляет 8 МБ.