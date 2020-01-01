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Intel Core i7 1068NG7

Intel Core i7 1068NG7

Core i7 1068NG7 - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA1344, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 2300 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4100 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel Iris Plus Graphics 940, а размер кэша 3-го уровня составляет 8 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i7 1068NG7 в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
453
Cinebench R20 (многоядерный)
1726
Passmark CPU (одноядерный)
2581
Passmark CPU (многоядерный)
10521
Geekbench 5 (одноядерный)
1227
Geekbench 5 (многоядерный)
4667

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i7 1068NG7

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 1 января 2020
Цена в момент релиза 426 долларов
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Ice Lake
Номер модели i7-1068NG7
Сокет BGA1344
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics 940

Производительность

Количество ядер 4
Количество потоков 8
Частота 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 23x
Скорость шины 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 48КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-3733
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 58.3 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1068NG7
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 16

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