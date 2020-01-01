Intel Core i7 10810U
Core i7 10810U - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1528, который имеет 6 ядер и 12 потоков. Его базовая частота – 1100 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4900 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 620, а размер кэша 3-го уровня составляет 12 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
417
Cinebench R20 (многоядерный)
1910
Passmark CPU (одноядерный)
2402
Passmark CPU (многоядерный)
8978
Geekbench 5 (одноядерный)
1140
Geekbench 5 (многоядерный)
3780
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|13 мая 2020
|Цена в момент релиза
|443 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake-U
|Номер модели
|i7-10810U
|Сокет
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|6
|Количество потоков
|12
|Частота
|1.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|11x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133, LPDDR4-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10810U
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
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